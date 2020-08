Le festival annuel du Chemin de fer du Bocq habituellement programmé en août aura bien lieu en 2020, malgré la crise sanitaire du Covid-19. Celui-ci a cependant dû être adapté. "Il aura lieu les 19 et 20 septembre et dans un format plus petit que celui de l’an dernier", précise le responsable communication Alexandre de Geradon. Ce festival 2020 a été baptisé "la fête du rail". Une fête qui fera essentiellement la part belle aux machines de l’asbl du chemin de fer du Bocq.