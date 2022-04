Le tableau qui est dépeint de cet habitant d’Hamois n’est guère reluisant. Un casier judiciaire de 21 pages, 49 condamnations dont 16 correctionnelles. L’homme, décrit par des experts psychiatres comme un psychopathe impulsif et potentiellement dangereux pour autrui, n’a plus droit au sursis. Ce mercredi matin, 40 mois ferme ont été requis par le parquet de Namur "pour protéger la société, les femmes et les enfants qui pourraient le fréquenter."

Entre 2018 et 2021, cet homme d’une quarantaine d’années s’est montré violent avec sa compagne. Durant cette période, il s’en est aussi pris à ses deux enfants, âgés de deux ans et demi et douze ans au moment des faits. Le 5 janvier 2021, l’homme s’est proposé pour tenter d’endormir l’enfant en bas âge, qui ne trouvait pas le sommeil. "Le lendemain, il présentait des traces de doigts au niveau du cou et de la joue gauche, un œil bleu et des pétéchies. On pense qu’il y a eu étranglement", explique la partie civile. Le 2 juin 2021, il s’en est pris à l’aîné quand il a appris qu’il avait été entendu par la police, dans le cadre des faits commis sur son petit frère.

Le prévenu n’est par ailleurs pas poursuivi pour cela mais le président et la partie civile ont tenu expliquer que ses deux précédentes compagnes ont subi des faits similaires. "Il a tué leurs chats. Pour le premier, c’était avec un pied de parasol. Pour le second, c’était en jouant au basket-ball. Il a aussi brisé le bassin d’un chien en le jetant contre un mur" , ajoute encore la partie civile.

"J’avais de la haine envers tout le monde. Depuis le décès de mon père il y a cinq mois, ce n’est plus le cas", a expliqué l’auteur des faits. Dans les rangs de la défense, on demande une peine de probation autonome, seule possibilité restante vu le casier judiciaire de l’intéressé. Jugement le 4 mai.