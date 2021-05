La Ville de Ciney a récemment bénéficié d'un subside de 500.000€, accordé par la Région wallonne, dans le cadre du le cadre du plan « Wallonie Cyclable ». Elle a, pour cela, répondu en décembre 2020 à l’appel à projets visant à développer l’usage du vélo comme moyen de déplacement utilitaire. Ciney a été retenue « Commune pilote Wallonie Cyclable ». C’est dans ce cadre qu’une première « Action Vélo » sera organisée le mercredi 26 mai sur la Place Monseu partiellement aménagée pour l’occasion. "L’objectif est de sensibiliser, encourager, comptabiliser et tirer des enseignements de l’utilisation du vélo à Ciney par le biais de cette journée", indique la Ville.

Les cyclistes sont invités à rejoindre la Place Monseu entre 7h et 9h, avant de se rendre à l'école ou au travail à vélo. Ils seront invités à passer dans le couloir prévu pour les vélos, où ils seront comptabilisés et recevront une collation. Entre 9h30-11h30, les citoyens intéressés pourront tester un vélo électrique (inscriptions au 0486/52.74.55). Des conseils de réparation seront par ailleurs donnés entre 13h et 15h. La Zone de Police Condroz-Famenne assurera, jusque 20h00, un étiquetage « prévention anti-vol » gratuit des vélos des cyclistes qui le souhaitent, en partenariat avec la Zone de Police Haute-Meuse (facture d’achat et numéro de cadre visible seront nécessaires). Enfin, de 18h à 20h, des sorties d'un cycle de quatre séances seront organiser. "L’objectif de ces sorties est de redonner aux citoyens le goût de pédaler de manière progressive et régulière, en compagnie d'un coach professionnel. Les prochaines dates sont fixées aux 02/06, 09/06 et 16/06 entre 18h et 20h. L’inscription est obligatoire au 0484/47.29.01 ou sur www.provelo.org/viavelo-ciney."