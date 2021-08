Le safari photo a lieu ce vendredi. Samedi et dimanche, place au week-end intense de circulation.

Chaque année, le Chemin de Fer du Bocq organise un week-end intense de circulation durant lequel plusieurs trains roulent avec des locomotives et d'authentiques voitures des années 30 sur cette ancienne ligne de chemin de fer, entre Ciney et Yvoir, retapée et entretenue par de véritables passionnés.

Cette année, les visiteurs auront l'occasion de découvrir une « nouvelle » machine, une Locomotive type 55 aux couleurs du TUC Rail. « Tuc Rail, qui s’occupe notamment de l’élaboration des nouvelles gares, des lignes TGV et de la réalisation du RER et Le Chemin de Fer du Bocq ont déjà collaboré à plusieurs reprises avec 3 Locomotives du type 55. Cependant, ce projet 2021 est totalement inédit », explique Alexandre de Geradon », responsable presse pour le Chemin de Fer du Bocq.

Le Chemin de Fer du Bocq aura, en effet, l’honneur d’inaugurer la locomotive fraîchement repeinte, sur sa ligne. « La HLD 5508 qui opère pour Tuc RAIL n’a pas été choisie pour rien. Elle est une des dernières de sa série à avoir été profondément révisée pour assurer avec fiabilité ses futurs chantiers. Pour la première fois, TUC RAIL utilisera une locomotive à la tête de ses trains qui arbore ses couleurs. C'est inédit car c'est la première fois que TUC RAIL peint une de ses locomotives avec son logo et sa charte graphique. Les deux autres ont été peintes dans leur ancienne livrée d'origine », poursuit-on au Chemin de Fer du Bocq.

Ce long week-end de festivités commencera ce vendredi 13 par une journée safari photo . « La locomotive 55 y prendra part aux côtés de légendaires locomotives. Cette journée est l’occasion rêvée de réaliser de superbes clichés de compositions inédites. » Dès samedi, les visiteurs auront la possibilité de voyager sur cette ligne, de 9h à 17h. Idem pour le dimanche. Un concert d’Alec Mansion sera par ailleurs donné au Château de Spontin les 13, 14 et 15 août 2021 dès 17h30.