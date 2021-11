Plus de 140 jeunes participent à la finale belge du championnat des métiers, ce lundi et ce mardi à Ciney Expo, dans le cadre des Startech’s Days. Ils s’y affrontent au travers de 22 métiers manuels et techniques. Une vingtaine d’entre eux seront sélectionnés dans l’équipe belge qui participera au WorldSkills Shangai, du 12 au 17 octobre 2022. Cette compétition n’est qu’un aspect de l’événement. Durant ces deux jours, près de 5.000 visiteurs, dont 70 écoles, sont attendus sur place. L’occasion pour WorldSkills Belgium de sensibiliser les jeunes aux métiers techniques, manuels, technologiques et scientifiques