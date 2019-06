Après 27 années de bons et loyaux services, les deux ours bruns du Domaine des Grottes de Han, Marlène et Willy, âgés de 29 ans, passeront définitivement le flambeau à leurs successeurs dans les prochains jours. Pour les remplacer : trois jeunes ours bruns prénommés Bjorn, Olof et Jojo arrivés il y a peu à Han-sur-Lesse.

"Trois beaux oursons en pleine santé. Trois mâles d’un an et demi. Leurs poids varient déjà entre 66 kg et 120 kg. Un an et demi, c’est le temps qu’il a fallu à leur mère pour les sevrer et qu’ils prennent leur indépendance", explique-t-on au Domaine de Han. Deux d’entre eux proviennent du Zoo de Copenhague au Danemark et le troisième du Boras Djurpark en Suède. "C’est une firme spécialisée néerlandaise qui s’est chargée de leur transfert jusqu’à Han-sur-Lesse, en camion climatisé. Ils devront encore rester deux semaines en quarantaine avant de pouvoir découvrir leur magnifique nouvel espace de vie. Les trois oursons font partie d’un Stud-book européen, un livre généalogique d’une espèce."

Afin d’offrir à Marlène et Willy une retraite bien méritée et, par ailleurs, que Bjorn, Olof et Jojo disposent de leur propre coin de paradis, le Domaine de Han planche depuis plusieurs mois sur la création d’une nouvelle colline aux ours. Les travaux ont débuté cet hiver avec 500 tonnes de rochers de pierre bleue et 5000 tonnes de terre et de remblais déplacés, plus de 500 arbustes et une centaine d’arbres plantés, 1600 mètres de clôture installées ou encore 400 m² de zones humides aménagés. La colline fait près de 2Ha, de rochers, de mares d’eau et de forêt de pin. Un paysage pratiquement similaire à celui de leur milieu naturel.

Cette colline aux ours a officiellement été inaugurée ce jeudi matin. Après plusieurs joueurs de quarantaine, Bjorn, Olof et Jojo ont pu prendre possession des lieux. Avec, on l’espère du côté de Han-sur-Lesse, une espérance de vie aussi longue que celle de ses prédécesseurs. "En pleine nature, elle est comprise entre 20 et 25 ans ; 30 ans en captivité. Le record est de 42 ans et est détenu par une femelle."