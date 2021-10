Rouvrir la ligne ferroviaire 154 Dinant-Givet, voila de nombreuses années qu’on en parle à différents niveaux de pouvoir. Mais, sur le terrain, rien de concret. Début octobre, le député fédéral Jean-Marc Delizée (PS) a interrogé le ministre de la mobilité Georges Gilkinet sur la faisabilité et le financement de cette liaison ferroviaire Dinant-Givet.

Car l’ancien ministre de la mobilité François Bellot (MR) avait annoncé la réalisation d’une nouvelle étude de faisabilité concernant l’exploitation de cette ligne. Cette étude devait également mettre en lumière les possibilités techniques de création d’un cheminement piéton / cycliste / Ravel indépendant, adjacent à la voie ferrée. « Dans sa réponse au sujet du projet d’étude annoncée par son prédécesseur François Bellot, le Ministre Gilkinet dit « ne rien avoir trouvé dans ses cartons il y a un an » , indique-t-on au cabinet du député Jean-Marc Delizée.

Georges Gilkinet a, dans la foulée, annoncé la signature prochaine d’une convention avec la SNCF et Infrabel afin de réaliser une nouvelle étude de potentiel et de faisabilité relative à une réouverture éventuelle de la ligne. Coût de cette étude : 420.000€, dont 300.000€ pris en charge par les autorités françaises. Il a été convenu entre les parties, , selon le ministre écolo, d’étudier le potentiel voyageur de manière plus large, à savoir le potentiel ferroviaire entre Charleville-Mézières et Bruxelles dont le tronçon entre Dinant et Givet est manquant.

Ce projet de réouverture de la ligne Dinant-Givet ne fait toutefois pas partie de l’appel à projet européen « Connecting Europe Facility », lancé par l’Union Européene pour financer des projets transnationaux concernant à la fois le transport, l’énergie et les infrastructures digitales pour l’exercice budgétaire 2021-2027. D’autres priorités ont été fixées, notamment l’axe Bruxelles-Luxembourg…