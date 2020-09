Marquer son vélo consiste à y apposer une étiquette non retirable et une protection d'étiquette. Sur cette étiquette, le police inscrit votre numéro de registre national. Cette technique ne présente aucun risque pour le vélo même pour les plus fragiles.

Chaque année, ce sont des centaines de vélos qui sont volés sans pouvoir être localisés. Ce sont aussi de nombreux vélos, probablement volés qui sont retrouvés par les services de police sans pouvoir les relier à leur propriétaire. Le marquage permet d'assurer ce lien et augmente fortement la chance de retrouver un vélo et éventuellement d'identifier le voleur.

Le zone de police explique : "Nous vous proposons donc de marquer gratuitement vos vélos. Notre matériel sera présent lors de nos opérations de marquage ou de prévention mais vous pouvez aussi nous contacter pour faire marquer des vélos lors d'opérations de tout type."

Infos : 082 615 835