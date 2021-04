La salle de fêtes Notre-Maison de Houyet est gérée par une ASBL qui vient d’être réactualisée. Cette salle appelée officiellement Maison des Œuvres de Houyet, fonctionne depuis 1923 et a vu défiler la plupart des événements familiaux du village et d’autres événements festifs comme les grands feux ou la réputée fête du 15 août, notamment.

Marie-France Declaye explique : "Après une gestion en bon père de famille, nous avons voulu remettre les installations techniques aux normes légales. Afin de nous conformer aux exigences d’Ores, nous avons entamé des travaux de mise en conformité de l’installation électrique. Au cours de ces travaux, nous avons découvert une fuite d’eau qui a endommagé le mur du fond, derrière le bar, ce qui nous contraint à remonter un mur en blocs, à changer les conduites d’eau, etc …. Nous avons également remarqué que le chauffe-eau n’était plus aux normes, que le mur côté scène devait être asséché, un ruissellement d’eau dans l’impasse qui longe celui-ci l’ayant fortement humidifié. Ce constat nous oblige à y placer un égouttage et à assécher le mur. Des travaux de rafraîchissement sont également nécessaires : peinture des murs, pose de nouveaux luminaires, etc…"

Pour réaliser les travaux évoqués ci-dessus et qui constituent le minimum requis, le budget nécessaire a été estimé à 20.000 €. "Vous voulez nous aider à réaliser les travaux, vous avez du temps à y consacrer, des matériaux à donner ou…prenez contact au 0477336810 ou notremaison-houyet@outlook.be. Envie que l’on fasse votre publicité, nous avons un mur extérieur qui est réserver à cet effet, prenez contact avec nous. Si nous réunissons plus, nous aurons la possibilité de refaire les commodités, le plafond, de changer les portes et les fenêtres, … Rêvons un peu ! Si vous désirez suivre l’évolution des travaux, nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook."

Lien vers la cagnotte participative : https://www.leetchi.com/c/ensemble-sauvons-notre-maison

Page Facebook de la salle : https://www.facebook.com/Salle-Notre-Maison-Houyet-105478614984781