A l'approche des fêtes de Pâques, le Rotary Club Dinant Haute-Meuse lance une opération de vente de chocolats artisanaux, en partenariat avec l’« Atelier O’Chocolat », situé rue Grande à Dinant. Les bénéfices seront reversés au profit du « Bar à Soupe » de Dinant, qui doit équiper sa cuisine de matériel plus performant. « Nous entamons un partenariat avec « Le Bar à Soupe » de Dinant, lieu d’accueil pour les plus démunis et les plus isolés et qui a pu accueillir plus de 30.000 personnes depuis sa création, certaines venant quasi chaque jour rompre leur solitude, se chauffer, boire une soupe, un café, bavarder, jouer aux cartes, au scrabble, etc., lire le journal ou les revues. Pour faire face à une demande croissante, le Bar à Soupe, qui ne subsiste que grâce à ses donateurs, doit financer l’achat de nouveaux matériels de cuisine et notamment d’une armoire réfrigérée et d’une machine à café professionnelles. Les bénéfices de cette opération seront donc intégralement consacrés au financement, en tout ou en partie, de ces acquisitions », indique le Rotary dans un communiqué.

Cette collaboration avec l'Atelier O'Chocolat s'inscrit par ailleurs dans une démarche de favorisation des circuits courts et de l'économie locale. « On propose des petits œufs, des gros œufs garnis, des lapins en chocolat et des paquets gourmands, tous fabriqués localement. Rappelons également que Pascal Mahaut, artisan-chocolatier, a été primé « Meilleur Chocolatier de Belgique » par le Guide Gault et Millau. »

Infos : Facebook du Rotary Club Dinant-Haute Meuse ou sur le site www.rdhm.be