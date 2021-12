Un incendie s’est déclaré dans une habitation de la rue Les amis de la Thylère, ce mercredi matin, à Hastière. Les pompiers de Dinant, Beauraing et Yvoir se sont rendus sur place et ont rapidement pu maîtriser les flammes. Si celles-ci étaient de faible ampleur, une personne a néanmoins été légèrement intoxiquée et emmenée à l’hôpital en ambulance.