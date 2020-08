La Maison Croix-Rouge Condroz-Haute-Meuse, située à Ciney (avenue de Namur, 35), organise pour la 1ère fois une nocturne le jeudi 27 août. Celle-ci aura lieu de 17h à 21h. Le magasin sera ouvert comme d’habitude de 14h à 17h mais l’horaire habituel sera donc prolongé jusque 21h. Ce jour-là, les articles tels les vêtements, les livres ou de brocante seront proposés au prix de 1 euro. Sur tous les meubles, ainsi que sur le matériel de puériculture, une remise exceptionnelle de 20% sera appliquée sur les prix affichés. Le magasin est accessible à tous, dans le respect des normes sanitaires.

La Croix-Rouge de Ciney a rouvert ses portes le 2 juin dernier, après une fermeture obligée durant la crise covid. On y trouve une vestiboutique (magasin de vêtements d’occasion) et un dépôt de meubles, ainsi qu’une épicerie sociale réservée aux personnes envoyées par le CPAS. Les ventes des articles de seconde main le sont justement au profit des actions d’aide en faveur des familles démunies qui fréquentent l’épicerie. Une dizaine de bénévoles se relaient pour assurer les différentes activités. La vestiboutique est ouverte chaque mardi et jeudi, de 14 à 17h.