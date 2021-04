Le Centre culturel de Dinant se joint à l'action Still Standing for Culture prévue du 30 avril au 08 mai. Durant cette période, plus de 80 opérateurs culturels s'auto-déconfineront et ouvriront leurs portes au public, dans le respect des mesures sanitaires.

A cette occasion, le Centre culturel de Dinant organisera le samedi 1er mai une action qui reflète l'absurdité de la situation: une séance de cinéma VIP ultra-sécurisée dans une salle privatisée pour... 1 seul spectateur.

L’action est organisée sur la page Facebook du Centre culturel au travers d'un concours, en laissant un commentaire avec le film de son choix parmi les suivants : Contagion, La Reine des Neiges, C'est arrivé près de chez vous, Jurassic Park et Certains l'aiment chaud "L’heureux élu sera accueilli en invité VIP avec champagne et pop-corn, hôtesse et maître de cérémonie. Il pourra choisir son film à la carte et aura la possibilité, si l’isolement lui pèse, d’inviter un membre de sa bulle."