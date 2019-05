Les faits se sont passés alors qu'il avait quitté son domicile, chose qu'il ne faisait que très rarement.

Détenteur d'une importante somme d'argent, un habitant d'Yvoir avait choisi de ne pas la déposer sur un compte bancaire. Il préférait garder les 250.000€ à son domicile. Mais le 22 mai 2014, alors qu'il s'était absenté, l'homme âgé de 89 ans, a été victime d'un vol avec effraction. Le magot et quelques bijoux ont disparu.

Quatre personnes sont poursuivies pour ces faits, deux dames et deux hommes. Trois d'entre eux étaient présents devant le tribunal correctionnel ce mercredi matin. Le couple de dames louait à la victime un appartement. Elles sont suspectées du vol tandis qu'un homme aurait recelé de l'argent. "Ce monsieur ne partait pratiquement jamais de chez lui. Ce jour-là, il s'en va et on le vole. Il était observé et les voleurs savaient qu'il avait de l'argent", fait remarquer la présidente du tribunal à ce couple qui, dans les semaines qui ont suivi ce vol, a eu un train de vie particulièrement élevé. "De 1.600€/mois pour le couple, ils ont eu des dépenses pour 150.000€ en additionnant tout", commente l'avocat de la famille de la victime.

Malgré les soupçons, les deux suspectes ont contesté être à l'origine des faits. "Il fallait des coupables. On est un peu fofolle. Alors on nous désigne." Réquisitoire et plaidoiries sont prévus le 26 juin.