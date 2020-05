Une supérette braquée à Spontin © DR Dinant - Ciney S.M.

L’homme a dérobé 500 euros. Il a été interpellé et sera présenté à un juge d'instruction





Un homme né 1971 a été interpellé mardi en début de soirée après avoir braqué une supérette de Spontin. « Il avait le visage partiellement masqué et était armé d’un couteau », a indiqué le parquet de Namur. Il a volé une somme de 500euros. Il a rapidement été arrêté par les services de police de la zone Haute-Meuse qui ont croisé son véhicule en se rendant sur les lieux. « Il est en aveux des faits et sera présenté à un juge d’instruction ce matin », a terminé le parquet de Namur.