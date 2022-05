Les suites d’un incident qui s’est produit dans un magasin de vêtements, le 2 février 2021. à Beauraing, ont été évoquées ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Ce jour-là, une dame a fait irruption dans le commerce pour s’en prendre à la vendeuse. Elle lui a tiré les cheveux et lui a porté plusieurs coups. Deux témoins, dont une dame de 80 ans, ont assisté à la scène. Cette dernière a été particulièrement choquée par ce qu’elle a vu. "Les deux dames impliquées étaient amies avant les faits. On peut vraiment parler d’une dispute de récréation. La prévenue reprochait à l’autre de s’être rapprochée d’une autre personne et y voyait un conflit de loyauté vis-à-vis de son amitié", indique le parquet de Namur. Des précisions ont été apportées par la partie civile. "La prévenue craignait que son "amie" change de marraine pour son fils."

Celle-ci réclame un montant forfaitaire de 2.000euros pour les coups reçus qui ont occasionné trois jours d’incapacité de travail et pour la mauvaise image donnée au commerce. Le parquet de Namur, lui, a requis huit mois de prison par défaut, en l’absence de la principale intéressée. Le jugement sera rendu le 21 juin.