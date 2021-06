Un accident s’est déroulé ce mardi matin rue des écoles à Mesnil st Blaise (Houyet). Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui a atterri dans un fossé. Il est blessé et seul en cause. Une autopompe de dinant, le balisage de Gedinne, le SMUR de Dinant, un officier et une ambulance de Beauraing sont intervenus sur les lieux.