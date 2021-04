Ce vendredi matin, les pompiers ont été appelés Quartier Rebompré à Ciney pour éteindre l’incendie volontaire d’une plaine de jeux. Le site qui avait été rendu accessible il y a tout juste un mois est désormais hors service.

La plaine de jeux du Quartier Rebompré avait été installée il y a seulement quelques semaines dans le but de faire le bonheur des enfants du quartier au retour des beaux jours. Homologuée il y a tout juste un mois, elle est située à proximité de la piste d’athlétisme de Ciney. La plaine de jeux en bois représente un investissement de 25.000 euros. Au-delà de cet aspect financier, le Collège communal se demande ce qui justifie ce genre d’actes. Pour le bourgmestre Frédéric Deville : « ce sont des dizaines d’enfants du quartier qui ne pourront jamais en profiter et de l’argent public gaspillé ».

© Ville de Ciney

Sur sa page Facebook, le bourgmestre ajoute : "Ce matin, je suis triste et j’ai envie de pleurer. Certaines personnes deviennent folles. 6h45, mon gsm sonne, les pompiers sont sur place. Quelqu’un vient de mettre le feu à une toute nouvelle plaine de jeux en bois (robinier) d’une valeur de 25.000 euros, située juste à côté de la piste d’athlétisme. Elle venait d’être mise en service il y a tout juste un mois. Si vous avez vu ou entendu quelque chose, n'hésitez pas à contacter sans attendre la police de Ciney."

La Ville de Ciney déplore vivement cet acte de vandalisme gratuit et déposera plainte.