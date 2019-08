Un terrible drame a frappé une famille dinantaise le 17 novembre dernier. Vicky Delussu, une jeune fille de 22 ans, était retrouvée sans vie dans une habitation de Dinant. Son décès a été causé par une overdose de produits stupéfiants. Deux hommes, Jhonny T. et Adrien G., ont été placés sous mandat d'arrêt. Ils ont comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Dealer, Adrien G. a reconnu avoir vendu de l'héroïne et du cannabis pendant près d'un an. C'est lui qui a notamment vendu à son ami Jhonny T. l'héroïne que Vicky a consommée quelques heures avant son décès. "Mais je ne me sens pas responsable de sa mort. J'ai vendu ces produits quelques jours plus tôt. Entre temps, il a pu se passer beaucoup de chose. Elle a pu en acheter ailleurs", expliquait-il.

Son coprévenu, lui, se sentait davantage impliqué dans la mort de la jeune fille. "Je consommais de l'alcool avec des amis ce soir-là. Je me suis rendu au magasin pour racheter de l'alcool et je suis tombé sur Vicky et deux de ses amies. Elles m'ont demandé pour se joindre à nous, ce que j'ai accepté. De retour au domicile d'un ami, j'ai sorti un paquet d'héroïne que j'avais sur moi et on a consommé jusque 00h00, tout en buvant de l'alcool. Vicky m'a alors demandé pour dormir chez moi pour éviter de se faire engueuler par sa mère, ce que j'ai accepté également. On nous a reconduits chez moi, où on a encore consommé de l'alcool et de l'héroïne. Elle m'a alors parlé de méthadone, me disant qu'elle en avait déjà pris et qu'elle avait aimé ça. Il me restait une gélule, on l'a sniffée à deux", a raconté Jhonny T.

Quelques heures plus tard, à son réveil, ce dernier n'a pu que constater le décès de son amie. D'après l'examen toxicologique réalisé sur le corps de la victime, le taux de méthadone présent était supérieur à celui qui aurait dû être relevé après la prise d'une gélule. "Je ne comprends pas. On n'en a partagé qu'une", a t-il affirmé tout en reconnaissant se sentir responsable de la mort de la jeune fille. Une peine de 24 mois de prison a été requise à son encontre et 30 mois contre Adrien G. Jugement le 21 août.