Malgré quatre condamnations pour outrages, Christophe n’a pas tourné sa langue sept fois dans sa bouche avant de s'adresser aux policiers, en 2019, après avoir été victime d’un accident de la route à Hastière. "Il s’est endormi au volant et a dû être désincarcéré. La police a aussi été amenée à intervenir sur place", explique la défense.



Malgré ses blessures, l’homme n’a pas voulu monter dans l’ambulance pour se faire soigner. "Il devait être à 6h00 du matin à Bouillon pour prester une peine sous bracelet électronique. Avec le stress de l’accident et un peu d’alcool, il n’a pas voulu monter. Il a dès lors été embarqué par la police." Mais il ne s’est pas laissé faire et a insulté les policiers de tous les noms. "Il a craché vers nous et a voulu nous frapper", disent les policiers qui ont dû lui porter une gifle pour le calmer.



Déjà condamné par défaut, il faisait opposition à ce jugement ce mercredi. Mais celle-ci devrait être déclarée non avenue. Détenu à Lantin, l’homme avait refusé de comparaître. Verdict le 23 juin.