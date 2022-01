Actuellement en détention, le prévenu n’a pas souhaité être extrait pour s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Dinant des faits d’outrages qui lui sont reprochés.

Ceux-ci remontent au 27 novembre 2018 à Vresse-sur-Semois. "Monsieur était impliqué dans un accident de la route. Il avait consommé de l’alcool. Il s’en est pris aux ambulanciers puis aux policiers qui sont intervenus en proférant les insultes classiques", explique le parquet de Namur.

Le prévenu est coutumier du fait ce qui lui vaut d’être poursuivi en état de récidive. Le parquet de Namur requiert le maximum de la peine pour des outrages, soit deux mois de prison. "Bonne nouvelle pour la société, monsieur est hors-jeu pour plusieurs années", réagit Me Leboutte pour la défense. "Il a été victime de faits de mœurs étant plus jeune et a développé, depuis, une rage généralisée. Il a accumulé plusieurs peines. De mémoire, il en a encore pour 4 ou 5 ans de prison. Ajouter ces deux mois de prison ne servira à rien." L’avocat plaide l’absorption de peine, en se basant sur un jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau, du 19 octobre 2020, pour des faits datant du 20 mai 2020. Bien que ces faits ont eu lieu un an et demi après ceux pour lesquels il est aujourd’hui poursuivi, ils s’inscrivent selon lui dans une même unité d’intention.

Jugement le 15 février.