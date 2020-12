Le tribunal correctionnel de Dinant a acquitté, mercredi matin, trois personnes poursuivies pour des faits de mœurs présumés commis en 2002 et 2003 à Rochefort. Il estime que les seules déclarations des deux victimes présumées ne sont pas suffisantes.« Les accusations, formulées plus de dix ans après les faits par les seules victimes présumées, ne sont étayées par aucun autre élément du dossier. » Le tribunal pointe également que leur crédibilité a été mise à mal à plus d'un titre durant l'enquête. L'une d'elles a notamment déjà déclaré avoir accouché deux fois, dans le cadre de l’autre dossier (Ndlr : les traqueurs de Rochefort, lire ci-bas) alors qu’elle avait 11 ans, ce qui a été contredit par un légiste.

Un couple, Benoît S. et Rosa D. était poursuivi pour avoir laissé un de leurs amis profiter de leur fille âgée de six ans au moment des faits en échange d'alcool et de nourriture. La principale victime présumée de cette affaire déclarait que son père l'emmenait régulièrement chez un ami. Que ce dernier le faisait boire jusqu'à ce qu'il tombe et en profitait pour caresser la petite fille et pour commettre un viol digital. « Les parents donnaient leur fille en pâture en échange d'alcool et de nourriture », précisait le parquet de Namur qui faisait état d'une autre victime.

Cette jeune fille a par ailleurs déjà subi des viols à répétition commis par plusieurs personnes lors de parties de chasse entre 2001 et 2012 à Rochefort. Parmi ses abuseurs figuraient son père, Benoît S. ses deux frères, son parrain et un chasseur tandis que sa propre mère, Rosa D., avait fermé les yeux sur l'ensemble des faits. Tous ont été condamnés en première instance, à Dinant, en février 2014. Les peines du père de famille et de la mère ont été alourdies en appel : 10 ans pour le premier, 8 ans pour la seconde.