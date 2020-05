Le 10 juillet 2019, un Beaurinois de 30 ans a écopé de 40 mois de prison avec sursis probatoire pour des faits de violence conjugale. Alcoolique et consommateur de cannabis, Julien avait levé la main sur son ex-compagne avec qui il a eu un enfant en avril 2016 à plusieurs reprises. Il avait aussi mis une balle de 9mm dans sa boite aux lettres et l'avait menacée et harcelée par écrit.

Malgré cinq condamnations correctionnelles à son actif, principalement pour des faits de violence, le tribunal lui avait laissé une ultime chance en assortissant les 40 mois de prison à un sursis probatoire. Mais ce Beaurinois n'a pas saisi la perche tendue. Il n'a pas respecté les conditions imposées. Entre novembre 2019 et février 2020, il a à nouveau levé la main sur sa compagne à la suite d'une crise de boisson. « Il l'a giflée et l'a réveillée en pleine nuit car elle avait caché son cannabis. Il l'a encore giflée et brûlée au menton avec un briquet », a indiqué le parquet de Namur lors de l'audience. Julien a également mis sa compagne hors de chez lui, après lui avoir confisqué sa carte bancaire, sa carte d'identité et son téléphone alors qu'elle devait faire une journée d'essai pour un emploi.

Avec ce nouveau fait, le sursis qui accompagnait les 40 mois de prison est tombé. Julien devra donc les purger. Ce mercredi, il a été condamné à 30 mois ferme supplémentaires pour les faits commis lors de sa crise de boisson.