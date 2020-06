Violences conjugales à Dinant : une salle de bain comparée à "un atelier de boucherie" © D.R Dinant - Ciney S.M

C’est un violent fait de violences conjugales commis à Dinant le 3 mars 2020 qui a permis de mettre un terme à deux ans de calvaire pour la victime. Ce soir-là, les policiers de la zone Haute-Meuse ont été appelés par une dame qui venait d'être violentée par son compagnon. « A leur arrivée, elle portait une robe de nuit maculée de sang. Il y avait des cheveux de madame au sol et dans le lit, des lambeaux de peau au sol. Madame et monsieur étaient en couple depuis deux ans et étaient par ailleurs voisins. Ce soir-là, elle est arrivée chez monsieur une bière à la main. Ce dernier lui a reproché cela avant de faire une crise de jalousie. Il lui a donné deux bonnes gifles, lui a mis les doigts dans les yeux, lui a tiré les cheveux et l’a frappé avec son téléphone. Il lui a ensuite dit qu’elle pourrait dormir lorsqu’elle aurait nettoyé le sang qu’elle avait mis par terre...