Jordy, ancien élève d’un établissement scolaire dinantais, était un véritable caïd lorsqu’il était encore scolarisé. En 2015 et 2016, il a mené la vie dure à un autre élève de son école. Il a aussi porté un coup à un de ses enseignants et à deux autres personnes.

Le prévenu avait un nouvel élève, d’origine étrangère, dans son collimateur. Le courant ne passait pas entre les deux et une première altercation a eu lieu dans la cour de l’école. Un enseignant est intervenu pour les séparer. Il a reçu un coup de coude. Involontaire, selon lui. "Il était derrière moi, je ne l’avais pas vu", expliquait Jordy. Mais l’enseignant a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois.

Jordy s’en est encore pris à son condisciple dans les mois suivant. En plus de l’avoir harcelé, il lui a mis une gifle dans une grande surface et l’a, ultérieurement, frappé à coups de batte de base-ball aux abords de la gare de Dinant. Il l’aurait à ce moment insulté de "sale Arabe". La circonstance aggravante que les faits ont été commis pour un motif racial lui était reprochée mais celle-ci n’a finalement pas été retenue, faute d’éléments. Enfin, cet ancien caïd s’en était physiquement pris à une autre personne avec qui il suivait une formation et a menacé un voisin de son père, avec un couteau.

Pour l’ensemble de son œuvre, une peine de travail de 250h a été prononcée à son encontre ce mercredi par le tribunal correctionnel de Dinant. Trente mois de prison sont prévus en cas d’inexécution.