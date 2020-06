La sordide affaire des "traqueurs de Rochefort" dans laquelle une jeune fille avait été violée par plusieurs personnes lors de parties de chasse entre 2001 et 2012 avait défrayé la chronique en 2013 et 2014. La victime, âgée de huit ans au moment des premiers faits, a subi des viols et attentats à la pudeur à répétition durant onze années lors de parties de chasse. Parmi ses abuseurs, figuraient son père, ses deux frères, son parrain et un chasseur tandis que sa propre mère fermait les yeux sur l’ensemble des faits. Tous ont été condamnés en première instance, à Dinant, en février 2014. Les peines du père de famille, Benoît S. et de la mère, Rosa D., ont été alourdies en appel : 10 ans pour le premier, 8 ans pour la seconde. On pensait ce terrible dossier clôturé. Mais un second volet sera traité le 21 octobre par le tribunal correctionnel de Dinant..