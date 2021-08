Les prochaines nuits d'astronomie, consacrées aux étoiles filantes "Perséides", auront bien lieu jeudi 12 et vendredi 13 août 2021 à partir de 22h à Dourbes (Rue de Mariembourg, 45 ).

Les soirées sont ouvertes aux personnes vaccinées et non-vaccinées. Il est obligatoire de s'inscrire par e-mail ou téléphone avant les soirées. Toute personne non inscrite sera refusée sur le site. Le nombre est limité à 30 personnes par soirée. Le port du masque obligatoire. L’observation aux télescopes ne sera pas possible.



Pour les personnes présentes possédant un smartphone Android, il sera possible de capter et enregistrer les images du ciel, acquises en direct par le télescope automatique eVscope d'Unistellar.

Pour cela, il est nécessaire de télécharger préalablement l'application "Unistellar".

Vous pouvez apporter transat, chaise-longue, couvertures pour observer agréablement le ciel à l'œil nu.

Plus d’informations : http://www.astrosurf.com/boninsegna