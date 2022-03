Après Londres ce mardi pour une cérémonie d’hommage au prince Philip, c’est à Ciney puis à Dinant et Hastière que le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont rendus, ce mercredi.

© Monmart

Le couple royal a débuté sa journée par une visite à l’Ecole Provinciale d’Agronomie et des Sciences (EPASC), sur le coup de 10h00. L’invitation a été lancée par le député provincial de l’Enseignement, Richard Fournaux, il y a déjà deux ans de ça à l’occasion des 100 ans de l’EPASC. "Mais avec le Covid, cela a pris du retard. Finalement, avec ce qu’il se passe en Ukraine et la pénurie de certaines matières premières alimentaires, leur venue tombe à pic", glisse le député. Car Philippe et Mathilde ont participé à une table ronde sur le métier d’agriculteur de demain avec d’anciens élèves, des élèves et des parents.

Dans la foulée, ils ont assisté à quelques laboratoires scientifiques menés par des élèves. Au menu : fabrication de savon, extraction d’adn et mesurage du taux d’acide lactique naturellement présent dans le lait et de sucre dans le jus de pomme. Il a ensuite été expliqué aux Souverains comment, à partir de pelotes de régurgitation, il était possible de recenser les rapaces. Mais aussi comment, en fonction de la présence d’invertébrés, il était possible de déterminer le niveau de pollution d’une eau. Les élèves leur ont également expliqué qu’à partir d’une plante invasive (la jacinthe d’eau), il était possible de limiter l’impact d’une pollution d’eau aux hydrocarbures. Séchée, cette plante est capable d’absorber jusqu’à 17 fois son poids en hydrocarbure.

Des messages à ouvrir dans 100 ans

Pour les 100 ans de l’EPASC, des élèves ont aménagé en début d’année (Ndlr : les travaux sont en cours de finition) une partie de la pelouse existante en un parterre. Celui-ci orne un noyer, planté pour l’occasion en novembre. Et pour la venue du couple royal, une "capsule temporelle" a été enfouie dans une chambre de visite, à 1,50m sous terre. Dans ce grand vase en verre, une quarantaine de messages d’élèves, évoquant plusieurs sujets sociétaux : le climat, l’agriculture, le manque de ressource, la différence, etc. Quatre de ces messages ont été lus par des élèves, à l’attention du couple royal. Tous les autres seront découverts, en 2122, par les futures générations d’élèves. La vie à l’EPASC a ensuite pu reprendre son cours, à l’EPASC, après le départ du couple royal, dont le programme était le suivant : bain de foule sur la Place Monseu et excursion en bateau/visite du Château de Freÿr, l’après-midi.