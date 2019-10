Via Facebook, les deux auteurs avaient prétexté vouloir faire sa connaissance.



Le 28 mai 2018 à Rochefort, deux individus ont commis un vol avec violence au domicile d'une personne souffrant d'un handicap, plus précisément de dystonie axiale. « Cela veut dire qu'il ne sait pas se tenir droit et est constamment courbé », dixit le parquet de Namur.

Les auteurs des faits, Billy et Mehdi, avaient pris contact avec la victime via Facebook. L'un d'eux le connaissait bien pour l'avoir aidé lors d'un déménagement quelques mois plus tôt. Mais c'est bien pour de parfaits inconnus qu'ils se sont faits passer sur les réseaux sociaux en utilisant le compte de Mehdi, prétextant vouloir faire sa connaissance.

Une fois au domicile de leur cible, Billy et Mehdi ont sorti un marteau avec lequel ils ont menacé le Rochefortois. Ils l'ont enfermé dans sa chambre en le menaçant une nouvelle fois de représailles s'il prévenait la police. Après avoir fouillé son domicile, ils ont quitté les lieux avec une console de jeu, un ordinateur portable, un smartphone et deux sacs. « La victime a pu quitter la pièce dans laquelle elle était enfermée par la fenêtre en utilisant une couverture. J'insiste vraiment sur le caractère crapuleux des faits car on ne pouvait ignorer cet handicap. Il était bien visible. C'était clair et limpide », précisait encore le parquet de Namur qui avait requis cinq ans de prison ferme à l'encontre de chacun lors de l'audience du 25 septembre.

Le verdict est tombé ce mercredi, au tribunal correctionnel de Dinant. Billy, absent à l'audience mais représenté par son avocat, a écopé de 40 mois avec sursis probatoire. Son comparse Medhi, absent à l'audience et non représenté, a écopé de 40 mois ferme.