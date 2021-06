Trois individus d’origine géorgienne ont commis un vol avec violence dans un Lidl de la commune de Rochefort, le 22 novembre 2018. L’un d’eux avait rempli un caddie de victuailles. Deux de ses complices l’attendaient dehors. "Sur les caméras, on voit qu’ils sont en contact téléphonique pour programmer sa sortie. Ses complices se sont approchés de l’entrée du magasin pour qu’il sorte par là", commente le parquet de Namur. La gérante avait néanmoins aperçu leur petit manège et les a suivis. Une altercation a eu lieu. Elle a reçu le caddie dans l’abdomen et a été en incapacité de travail durant 10 jours.

Interpellés, les trois individus ont indiqué qu’ils revendaient les marchandises. Une perquisition a été menée chez l’acheteur et des quantités importantes d’aliments ont été trouvées. "Il a déclaré qu’il les achetait à des prix défiant toute concurrence", précise le parquet de Namur. Les auteurs ont donc commis d’autres faits similaires, avec un quatrième larron, dans d’autres grandes surfaces du pays mais ces vols n’ont pas pu être identifiés. Jugement le 7 septembre.