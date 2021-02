Le tribunal correctionnel de Dinant a ordonné, mercredi matin, la réouverture des débats en date du 16 juin 2021 dans le cadre du procès de deux hommes et une femme poursuivis pour un vol avec violence commis dans une station-service de Dinant le 23 avril 2018. L'affaire sera réexaminée par un siège à trois juges.

La prévenue travaillait dans cette station-service. Lors de l'audience du 13 janvier 2021, au cours de laquelle le dossier a été traité par un siège à juge unique, celle-ci avait indiqué que cela faisait quelques jours que le gérant la draguait et lui faisait des propositions. "Le soir des faits, il m'a demandé de ranger la réserve et de remplir le frigo. Il se touchait en me regardant. Comme je travaillais en noir pour lui, j'ai eu peur de contacter la police. J'ai dès lors appelé mon compagnon à la place", a-t-elle expliqué. Ce dernier s'est rendu sur place avec un ami et ont roué le gérant de coups. Celui-ci a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois et s'est fait voler sa sacoche. Le parquet de Namur estimait qu'il s'agissait d'un vol avec violence prémédité. La veille des faits, les deux agresseurs s'étaient échangés des messages. L'un d'eux disait que "tout était prêt pour passer à l'action."