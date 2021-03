Une jeune femme a-t-elle usé de violence pour voler sa tante, le 23 septembre 2020 à Ciney ? C’est en tout cas la version du parquet de Namur qui requiert quatre ans ferme. "Celle-ci a 63 ans et est en souffrance psychologique. Ce jour-là, elle a croisé sa nièce, ivre, à la gare de Ciney. Elle lui a proposé de dormir chez elle. Mais une fois dans son appartement, elle a vécu un véritable calvaire. Elle a été menacée avec un couteau, a reçu des coups et une cannette au visage. Elle lui a mis une couverture sur la tête et lui a dit qu’elle était déjà dans son cercueil. Elle a ensuite tout cassé dans l’appartement puis a forcé sa tante à monter de force dans son propre véhicule pour ensuite l’en éjecter", a expliqué le parquet de Namur. La voiture et les effets personnels de la victime présumée ont été retrouvés le lendemain, à Lodelinsart, où elle résidait chez son compagnon.

Ces faits sont contestés par la prévenue. "Cela faisait 9 ans que je n’avais plus vu ma marraine. Elle voulait me faire signer un document pour pouvoir gérer mon patrimoine. Tout a toujours été question d’argent avec elle. Elle est dépressive, c’était le bordel chez elle. Il y avait un tas de vêtement qui venait de son magasin de seconde main, en faillite. Elle m’a prêté sa voiture en me demandant de lui ramener le lendemain mais j’ai crevé un pneu à 500m de chez mon compagnon."

La défense a mis en avant plusieurs incohérences dans les déclarations de la victime présumée et a demandé l’acquittement au bénéfice du doute. "Aucun coup n’a été constaté. Rien ne permet de dire que la version de ma cliente est moins crédible."

Jugement le 16 mars.