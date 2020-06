Trois Roumains sont à l'origine des faits. Deux d'entre eux avaient été interpellés en Allemagne.

Une peine de six ans ferme et deux de quatre ans ferme ont été requises ce jeudi matin par le parquet de Namur à l'encontre de trois ressortissants roumains poursuivis pour des faits de vol commis dans notre région.

Le premier a eu lieu à Ciney, le 5 décembre 2018, au préjudice de la quincaillerie De Bry dans le zoning du Biron. Plusieurs disqueuses, tronçonneuses et coffres à outils ont été volés. "Les parois avaient été cisaillées. L'alarme avait déjà sonné deux fois avant la constatation des faits mais rien d'anormal n'avait été trouvé", a indiqué le parquet de Namur. Le second vol a été commis durant la même période à Somme-Leuze chez Rousseau & Fils. Là-bas, les voleurs auraient pu voler de l'outillage mais ont toutefois préféré partir avec... 12 bouteilles de Jupiler.

Deux des trois individus ont été interpellés à bord de leur camionnette, en Allemagne. Le préjudice volé se trouvait à l'arrière du véhicule et tous deux sont rapidement passés aux aveux. Ils ont reconnu s'être installés dans la région de Durbuy et avoir tourné dans beaucoup de zonings avant de commettre leurs méfaits. « Ils étaient venus en Belgique pour travailler mais ne parlant pas le français, il n'ont été reçus nulle part. Ils avaient faim et besoin d'argent. Voila comment ils expliquent les faits. Ils sont quand même restés dix mois en détention préventive », a indiqué l'avocate d'un des deux prévenus. Jugement le 10 septembre.