Une nouvelle vague de vols de cartes de banque est en cours en ce moment. La zone de police Lesse et Lhomme met les citoyens en garde à ce sujet sur sa page Facebook.

"Dans le Self-banking, la victime effectue une opération puis quitte le terminal. Elle est interpellée par un individu qui lui fait croire qu’elle a oublié 1 billet de 50 euros dans la machine. Afin de vérifier, le suspect persuade la victime d’introduire à nouveau sa carte de banque dans le terminal. Il regarde le code secret et parvient à subtiliser la carte lorsqu’elle ressort du terminal. La victime pense que sa carte a été avalée. Un second suspect entre quelques instants plus tard et demande à la victime ce qu’il se passe. Il effectue alors un appel à, soi-disant, CARD STOP et passe le téléphone à la victime. Cette dernière croit qu’il s’agit de CARD STOP. Les suspects quittent les lieux et parviennent à modifier le plafond des retraits grâce à la carte et au code secret, via le net-banking. Ils pourront ensuite tranquillement vider les comptes dans une autre agence. Plusieurs faits ont été signalés à Rochefort, Wellin, Paliseul, Bertix, Marche en Famenne. Soyez vigilants."