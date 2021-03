Un individu malvoyant s'est fait voler son portefeuille, le 29 juillet 2019 à la gare de Dinant. Il a formellement identifié l'auteur des faits, à qui il venait d'offrir une canette de bière. Ce dernier est poursuivi devant le tribunal correctionnel et conteste les faits. Quatre ans de prison ont été requis à son encontre.

La scène a été filmée par une caméra de surveillance. Sur les vidéos, on distingue le prévenu qui se dirige vers la victime et qui lui prend quelque chose dans la poche arrière de son pantalon. Tous deux tombent ensuite au sol. « On ne distingue par contre pas ce qu'il prend dans cette poche », plaide la défense. « La victime a également déclaré qu'elle avait été violemment poussée, ce n'est pas ce qu'on voit sur ces vidéos », poursuit-elle.

La victime a, elle, affirmé s'être accroché au suspect quand elle a senti que celui-ci lui volait son portefeuille. Ce dernier a d'ailleurs été retrouvé le lendemain par des employés de la gare, vidé de ses cartes bancaires et de 150€. La défense n'a pas d'explication à cet égard. « J'avais déposé mon portefeuille sur un appui de fenêtre. J'ai constaté qu'il avait disparu et j'ai compris que c'était lui qui l'avait pris. Je suis allé le rechercher. Ce monsieur est tombé au sol, je l'ai même aidé à se relever », explique t-il.

Le casier judiciaire du voleur présumé ne plaide pas en sa faveur : 16 condamnations judiciaires pour un total de plus de 10 ans de prison. « Quinze jours avant les faits, il venait d'être condamné à 37 mois de prison pour coups et blessures », précise le parquet de Namur. Jugement le 22 avril.