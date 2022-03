Trois individus sont poursuivis pour plusieurs vols commis en avril 2019, à Hastière. L’un d’eux faisait défaut, ce jeudi matin, devant le tribunal correctionnel de Dinant. Le second était représenté par son avocate. Le troisième se défendait seul.

Ce dernier a premièrement participé au vol de trois tronçonneuses et d’un tracteur. Le second fait concerne le vol de 400l de diesel. Les prévenus ont percé le réservoir d’un camion avec une visseuse pour récolter le précieux carburant. "Qui valait déjà de l’or à cette époque. Il y avait pour 1.516€ de diesel auxquels il faut ajouter la réparation du réservoir", plaide la partie civile qui réclame 2.256€. À ce sujet, le seul auteur présent à l’audience reconnaît sa présence sur les lieux. "Mon fils est décédé quelques mois auparavant. J’ai traversé une mauvaise période et fréquenté de mauvaises personnes", dit-il. Le parquet de Namur requiert 12 mois de prison à son encontre sans s’opposer à une peine de travail.

Enfin, un de ses coprévenus contre qui deux ans sont requis, est poursuivi pour un vol d’essence commis à Houyet. Le modus operandi est le même que pour le vol de diesel. Cette fois, c’est une voiture qui a été ciblée. Par la voix de son avocate, il conteste les faits. "Il roulait au diesel et n’avait pas besoin d’essence", précise-t-elle. Dix mois de prison sont par ailleurs requis contre le dernier suspect, qui faisait défaut. Jugement le 28 avril.