Début novembre, le tribunal correctionnel de Dinant a traité un dossier concernant des vols dans des clubs de foot et d'autres associations de la région dinantaise. Ces faits remontaient au premier semestre 2013. Il y a plus de sept ans. Aucune explication n'avait pu être été par le parquet de Namur concernant ce laps de temps anormalement long.

Durant cette période, les buvettes de clubs de foot et d'autres activités de la région dinantaise étaient régulièrement visitées. Au RFC Yvoir, on a volé un amplificateur, un micro et un double lecteur CD. Un second vol y a été commis un peu plus tard. Cette fois, le préjudice s'élève à deux bacs de bières. Des bières et de la nourriture, c'est justement ce que les voleurs emportaient le plus souvent. Comme à l'OC Sommière où des casiers de bières et de sodas ont disparu. A la buvette du club de Natoye, un fut et un casier de bières ont été volés. Idem au RCS hastièrois et au club des jeunes de Sorinnes. Certains vols ont été commis dans d'autres buvettes d'associations. Le butin était toujours le même : bières (Ndlr : parfois spéciales), chips ou saucisses. Ces voleurs avaient au moins du goût. Un dernier vol a été commis chez un particulier. Cette fois, une scie sauteuse et d'autres outils ont disparu.

Au total, dix vols ont été recensés. Mais vu le dépassement du délai raisonnable, le tribunal correctionnel de Dinant n'a prononcé ce mardi qu'une simple déclaration de culpabilité à leur encontre.