Les faits se sont déroulés à Evrehailles, Warnant, Neffe et Mont dans la zone Haute Meuse.

"Depuis le début de l'année, nous avons du constater plusieurs vols de remorque sur le territoire de la zone. Ces faits se sont déroulés à Evrehailles, Warnant, Neffe et Mont. Avec le retour des beaux jours, nous craignons que le phénomène ne prenne de l'ampleur", met en garde la zone de police Haute Meuse qui va bientôt organiser une nouvelle séance de gravure pour remorques.

Elle invite les citoyens à rester prudents. "Les propriétaires de remorques (à bagages, porte-motos, pour bateau, etc.) sous-estiment en général les risques de vols, que leur remorque soit entreposée sur leur terrain ou sous abri, avec antivol ou non. Certaines précautions peuvent néanmoins contrecarrer les intentions des auteurs sinon faciliter les recherches des services de police lorsque le vol d’une remorque a été signalé."

Voici les conseils de prévention des forces de l'ordre.

• Faites graver le numéro du châssis sur le châssis même et votre numéro de registre national à divers endroits, en particulier sur le timon.

• Prenez des photos détaillées de votre remorque et mettez-les en lieu sûr avec les documents de l’attelage.

• Entreposez si possible la remorque dans un garage ou abri fermé à clé. Si elle doit rester à l’extérieur, évitez qu'elle ne soit visible de la voie publique et bloquez-la entre un mur et d’autres éléments afin d’empêcher son attelage.

• Enlevez une roue ainsi que la roue de secours, et rangez-les dans votre garage fermé à clé.

• Verrouillez le système d’attelage à l’aide d’un système de serrure pour timon (avec fermeture de sécurité) et placez un sabot antivol.

Et dans le cas où la remorque aurait disparu, "signalez immédiatement le vol de votre remorque à la police locale et communiquez-lui un maximum d’informations : documents officiels, photos, systèmes de protection utilisés, etc."