L'association Chapelle Notre-Dame de la Marche a lancé le 15 décembre sa campagne de levée de fonds pour la restauration de la Chapelle de la rue du Fourneau à Thy-le-Château. Objectif pour les 150 ans de l’édifice, lui rendre le lustre et le cachet de sa construction (autour de 1885), mettre en valeur ce précieux patrimoine communal, notamment dans le cadre de la Marche Sts Pierre et Paul et aménager, dans un petit écrin de verdure, un lieu de recueillement, agréable et beau. Trente dons ont permis pour l’instant de rassembler 2.600 €, soit environ le dixième de la somme que l’association s’est fixée de recueillir d'ici le 31. Or, l’importance de ces dons doit être un argument fort pour obtenir les subventions nécessaires à l'équilibre du budget de chantier.

Plus d’infos : http://notredamedelamarche.be/nous-aider/