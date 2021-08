Impermanence est le dernier projet de l’artiste pluridisciplinaire, Gérard Frola. A la différence de la première exposition INDOOR de 2019 réalisée sur des papiers photos obsolètes et des encadrements recyclés, à Walcourt le projet est présenté comme un livre ouvert, un parcours chapitré, qui se veut un moment de réflexion engagé sur la fragilité et l’éphémérité et donc de l’importance, de l’Existence.

« La vie des êtres est éphémère et aussi fragile qu’une bulle » est le préambule, intégré sur le mur du Centre culturel. L’entrée de celui-ci est devenu un passage. « Derrière le tronc ». L’accent de l’exposition est LE VIVANT, épinglé, comme une notion de notre existence en voie d’extinction. Le concept « sur les murs de Walcourt » a vu le jour grâce à la motivation et l’implication des acteurs du Centre culturel.

Si l’origine du projet du livre se décline en 5 chapitres de vie, ficelés par l’auteur, son intégration dans la ville de Walcourt, se décline en 4 chapitres, mémoire des lieux en lien avec le projet :

Autour du Centre culturel : lieu de partage et de rencontres.

Les remparts : vestige d’une ville médiévale.

Le cimetière : endroit représentant l’inéluctable impermanence de la Vie de l’Homme.

Autour de l’école : lieu de transmission, où tout devrait être possible.

L’expo se veut, elle-même éphémère dans sa conception. C’est ainsi qu’à la fin de l’exposition, les œuvres sur papier seront recyclées si elles ne sont pas totalement détruite par les escargots et les 3 photos toiles, présentées sur la façade du Centre culturel, transformées en sacs et bandanas pour une nouvelle vie.

Le jeudi 15 juillet l’eau d’Yves sort de son lit pour atteindre plus d’un mètre dans certaines rues. Les pluies diluviennes et les inondations ont endommagé une partie de l’exposition. L’Impermanence se manifestait ! La résilience fût de récupérer et réutiliser les affiches non plus sur les murs mais « entre les murs » du Centre culturel. Les affiches sont mises en vente pour réaliser un projet végétal et engagé au bord de l’eau d’Yves à l’automne 2021. Tous les bénéfices seront utilisés pour ce projet : plantations d’arbres, photographies et installations, pour ne pas oublier est pour s’engager.

Durant l’exposition des événements sont organisés : stages pour les enfants, animation ponctuelles lors des « vendredis du parc », visites guidées avec l’auteur et des concerts présentant le CD et les vidéos en liens avec le projet.

L’ exposition est accessible tous les jours jusqu’au 5 septembre.

Plus d’informations : www.gerardfrola.be/impermanence et https://www.centreculturel-walcourt.be.