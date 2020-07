Ce 31 juillet, la bourgmestre de Walcourt Christine Poulin a pris un arrêté de police venant compléter les mesures décidées par le fédéral.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans dans les lieux suivants, à partir du 03 août 2020:

- l'Hôtel de Ville, l'Office du Tourisme et la Bibliothèque communale, pour toutes les parties accessibles au public pour les agents ainsi que les citoyens ou les visiteurs. Les citoyens et visiteurs ne portant pas de masques pourront se voir refuser l'accès à l'Hôtel de Ville.

- le Centre culturel de Walcourt (rue de la Montagne, 3) et ses abords ;

- le parc communal situé à l'arrière du Centre culturel de Walcourt ;

- l'espace multisports de Thy-le-Château ;

- les rues des Écoles et Saint-Fiacre à Tarcienne ;

- sur le domaine public, dans les files d'attente et aux abords des commerces, y compris les commerces ambulants, ainsi que devant tous les établissements accessibles au public.