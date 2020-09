Les habitants du village de Warnant et des alentours peuvent exulter. La société bruxelloise Ether Energy, spécialisée dans l'énergie photovoltaïque et qui souhaitait installer 58.004 panneaux photovoltaïques et six cabines électriques sur une surface de 20Ha de terres agricoles, a décidé d'abandonner son projet. L'annonce a été fait par la commune d'Anhée ce mercredi. « Le SPW, Département de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme, nous informe que le promoteur du projet d'implantation de 58.004 panneaux photovoltaïques a Warnant renonce à sa demande de permis », précise la commune. Ces 58.004 panneaux devaient couvrir la consommation de 12.000 ménages.

Jusqu'à ce mercredi, le projet était à l'enquête publique mais faisait grincer de nombreuses dents. Des riverains avaient d'ailleurs créé un collectif : "touche pas à ma Petite Prée". Ils estimaient que ce projet était disproportionné et n'avait pas sa place dans une une telle zone rurale. Ils dénonçaient notamment l'impact qu'il aurait eu sur le paysage et la biodiversité. "Il existe d'autres lieux, comme le long des routes, pour cela", nous disait-on en substance. Une pétition circulait, des tracts ont été distribués et une marche de sensibilisation était prévue ce dimanche.

Si la société bruxelloise a abandonné sa demande de permis concernant Warnant, celle pour l'implantation de 18.720 panneaux sur 9Ha sur un terrain de Wierde est toujours d'actualité. Le projet est toujours à l'enquête public à la commune de Namur.