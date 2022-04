Créée en 2010 dans les anciens abattoirs de Gembloux, la micro-distillerie Wave Distil a déménagé à Sorinnes (Dinant) en 2019. Ce jeudi matin, leur nouveau produit a officiellement été présenté et commercialisé : le Ginneke’Tiche, un gin belge 100 % naturel distillé à Dinant.

Lorsqu’il a lancé Wave Distil, Thierry Van Renterghem, Maître Chai et Maître Distillateur a commencé par produire une vodka fruitée, 100 % naturelle, à boire comme apéritif. "Puis, il a développé une gamme citronnée, une autre pure puis un Wisky", précise Véronique Verheyden, responsable communication pour Wave Distil. Aujourd’hui, en prenant en compte les années de vieillissement et les fûts dans lesquels ils ont transité, la micro-brasserie propose dix-sept produits différents. Vodka, whisky, gin et rhum confondus.

La recette du Ginneke’Tiche est, elle, prête depuis deux ans déjà. "Il m’a fallu quatre à cinq mois pour la mettre au point", précise Thierry Van Renterghem. Mais la crise sanitaire a retardé sa commercialisation. "Ce gin est distillé à l’ancienne", affirme Thierry, qui a appris l’art de la distillerie dans la région de Cognac, en France. Le moût qui sert de base provient d’orge malté fourni par un agriculteur de la région. "Il y a ensuite une première distillation dans un alambic col-de-cygne en cuivre de 1000 litres. Nous sommes la seule distillerie en Belgique à en posséder un. Une seconde distillation a ensuite lieu dans un alambic charentais en cuivre de 480 litres. C’est lors de cette étape qu’on ajoute les baies de genévrier, obligatoires pour obtenir un gin, et des zestes de citron vert déshydratés."

Le résultat final donne un London Dry Gin. "Dont la spécificité est qu’il est le plus naturel possible. Tout spiritueux doit pouvoir se boire pur. Dans le Ginneke’Tiche, il n’y a pas d’aromatisation ni de macération. C’est un retour à l’essentiel, raison pour laquelle il n’y a que deux ingrédients. Je n’aime pas les fioritures, ni chipoter avec les épices."

Wave Distil est capable d’en produire 150 à 200.000 bouteilles par an. "Mais cela dépend également des verreries car il est pour l’instant compliqué de trouver des bouteilles." Ce produit s’ajoute à la gamme "Tiche" qui comprenait déjà le Manneke’Tiche, un whisky pure malt de soif. Le maître distillateur pense déjà à son prochain bébé de la gamme, sans doute une vodka, la "Russe’Tiche".

L’église de Sorinnes dans le collimateur

Si la micro-distillerie a déménagé à Sorinnes, c’est en outre parce que les anciens abattoirs de Gembloux devenaient trop étroits pour son développement. Les responsables déjà à s’agrandir et lorgnent sur l’église de Sorinnes. "Elle est désacralisée. Nous sommes en discussion avec la Ville de Dinant. Nous possédons actuellement 250 fûts. Si on pouvait récupérer cette église, on pourrait en entreposer 700 en plus."

La micro-distillerie dinantaise devrait officiellement ouvrir ses portes au public en juin avec la possibilité d’acheter leurs produits sur place et de visiter leurs installations.