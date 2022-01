Lundi soir, Yannick Houbion promène son chien Smoky, un Amstaff croisé de deux ans qu’il a adopté avec sa compagne. "Il faisait noir. Nous étions sur une route de campagne étroite, dans un village de Beauraing. J’ai entendu une voiture arriver à vive allure alors que nous nous trouvions dans un virage. Je me suis mis sur le côté avec Smoky. Et j’ai allumé ma lampe de GSM pour attirer l’attention du conducteur. "

Le signal d’alerte n’aura servi à rien : "Dans le virage, il a fait un écart et m’a percuté de plein fouet. Je me suis retrouvé encastré dans la haie avec le 4x4 sur moi. Je lui ai crié de bouger. Il a fait brutalement marche arrière et a pris la fuite. J’ai reconnu le 4x4, je sais qui c’est."