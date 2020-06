Elle aura lieu le 1er juillet avec plusieurs mesures sanitaires qui seront prises.

La forteresse médiévale de Poilvache sera à nouveau accessible aux visiteurs du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h30 à 18H. La durée de la visite est estimée à une petite heure. Elle n'avait n'a pu ouvrir ses portes aux visiteurs le 1er avril, comme c'est le cas habituellement, en raison des restrictions instaurées par l'épidémie du COVID-19.



Des mesures sanitaires de sécurité seront prévues : préposé à l'accueil porteur du masque de protection, usage de gel hydro-alcoolique, distanciations à respecter au pavillon d'accueil ainsi qu'à certains endroits spécifiques indiqués par panneaux, sens unique du circuit de visite, remise individuelle d'un folder explicatif, etc. Des mesures qui permettront d'accueillir les visiteurs en toute sécurité.



La forteresse de Poilvache est le plus vaste ensemble fortifié du Moyen-Âge conservé de la vallée de la Meuse. Ce site occupe un éperon calcaire dominant le fleuve et le village de Houx-Yvoir. Les murailles du 13e au 15e siècle, flanquées de tours, protégeaient la «ville» et le «château». Le visiteur peut y admirer notamment un panorama de la Meuse, le pan de mur d'une grande maison médiévale, un puits, neuf tours différentes et bien d'autres vestiges préservés au sein de ce domaine naturel reconnu «Patrimoine Majeur de la Wallonie».