Son nom ne vous dit rien ? Pourtant à 23 ans, Sarah Carpentier (alias Saa Pink – nom de scène) a un timbre de voix qui ne passe pas inaperçu. Avec déjà un album à son actif en 2018, elle vient juste de sortir un 2ème opus avec l’aide de Jean-Marc Godfroid (57 ans – alias Ze’s), que l’on va qualifier de mentor/compositeur. « On se connait depuis plusieurs années. Nous jouons ensemble et on partage la même passion », dit-il.

En tout, sont nés dix titres balançant entre les aspirations funk de Jean-Marc Godfroid et la touche hip-hop de la pétillante Saa Pink. Les textes font résonner la vie d’une jeune femme. « Les titres évoquent le garçon qui ne vient jamais, les sorties en boîtes, les regrets d’une relation mais aussi l’enthousiasme d’une nouvelle, le bien-être d’une bulle qu’on se crée. Même quand on va moins bien, on trouve des solutions. C’est pour ça que nous devions sortir cet album, sexy et dansant, avant que le monde sombre dans le pessimisme béat », ajoute la chanteuse qui travaille dans un supermarché en tant que caissière à Rochefort. Et c’est justement au SPAR local que les albums sont disponibles.

Sur YouTube, plus de 74 000 personnes ont déjà écoutés certains de ces anciens titres. On vous laisse découvrir la dernière composition…

The Time : https://www.youtube.com/watch?v=j7GkoAV3Vbk