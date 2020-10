Ce 2 octobre, une opération de contrôles des poids lourds a été effectuée entre 10h et 15 h sur le territoire de la zone de police Condroz-Famenne. Dans le cadre du Plan zonal de sécurité (PZS), un des objectifs est de mettre en œuvre des actions contribuant au renforcement de la sécurité routière. Outre le Service Circulation de la zone de police, l’action mise en place ce jour a vu la participation de la police fédérale et des représentants d’Autosécurité (Contrôle technique). 10 personnes au total ont mené cette mission.

Jean-Pierre Descy, chef de zone, indique : "Les poids lourds belges et étrangers étaient interceptés sur la Nationale 4 et la Nationale 97 (la « Charlemagne ») et conduits vers le zoning de Biron où les divers contrôles ont été réalisés. 27 camions ont été examinés de près. 14 infractions ont été constatées. 51% des véhicules étaient en infraction (8 infractions mineures, 5 infractions majeures, 1 infractions critique). Le regard des spécialistes s’est porté sur le respect des surcharges, des conditions techniques, des dates de validité des contrôles techniques, des détentions et port de permis de conduire appropriés, la bonne utilisation des tachygraphes.Le total des amendes établies se chiffre à 7925 €."

Un camion de betteraves de plusieurs tonnes a frappé les esprits ; sa surcharge excessive ne lui laissait à peine 30 mètres en cas de freinage d’urgence sur route sèche…. Eut-il fallu encore pour cela que les pneus aient été dans un degré d’usure réglementaire mais ici les gommes étaient lisses.

L’ensemble de ces résultats a inquiété les forces de l’ordre et les intervenants d’Autosécurité. En effet, le 25 mai 2018, une action semblable sur le même territoire soulignait déjà un nombre élevé d’infractions dans le secteur du transport routier. Au vu de ce qui précède, de nouvelles actions semblent donc devoir être reproduites ultérieurement.