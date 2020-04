Tensions entre voisins, délation et feux de déchets ont rythmé le week-end des policiers

Pour les hommes de la zone de police Haute-Meuse, ce week-end a été plus calme que le précédent, comme l'explique le commissaire Bernard Dehon. " On dénombre une centaine d'interventions, et 5 procès-verbaux. C'est moins que ce que l'on recensait sur un week-end normal avant le confinement. Nous recevons énormément d'appels de dénonciations. Certains appellent parcequ'un voisin fait un barbecue, ou parcequ'ils voient un véhicule immatriculé en Flandre ou aux Pays-Bas. C'est la conséquence de mauvaises relations de voisinage ou de la peur des gens par rapport au Covid-19. Nous intervenons mais les gens ne sont pas dans l'illégalité à chaque fois : les barbecues sont autorisés avec un nombre limité de convives, certaines personnes, même néerlandophones, ont parfois leur résidence principale chez nous,..."

D'autres interventions ne sont pas directement liées au confinement mais en découlent. " Les recyparcs sont fermés, mais ce n'est pas pour autant que brûler tout et n'importe quoi dans son jardin est permis, il faut le rappeler. Cela a entraîné pas mal de plaintes ce week-end."