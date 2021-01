La problématique des stupéfiants est prise très au sérieux par les autorités judiciaires. Le parquet de Namur en a fait une priorité ces dernières années. Les dossiers sont nombreux devant les tribunaux correctionnels, comme à Dinant où plusieurs affaires ont été traitées ce mardi matin.

14g de cannabis perdus à la prison



Le 19 juillet 2019, un Dinantais tente de remettre 14g de cannabis à son frère alors en détention à la prison de Dinant. « Il lui rendait visite et a laissé tomber un paquet par terre. Cela a été filmé par les caméras de surveillance », indique le parquet de Namur. L’homme est en aveux des faits. « Le cadre est particulier. On est dans un one-shot. Son frère était déprimé, il a voulu le soulager », précise son avocate.

Le prévenu est déjà connu de la justice pour des faits liés aux stupéfiants. Un an de prison ou une peine de travail sévère a été requise par le parquet de Namur. Jugement le 16 février.

Trafic de cocaïne et d'héroïne à Couvin

En région couvinoise, ce sont deux frères nés en 1989 et 1992 qui auraient participé à un trafic de cocaïne et d’héroïne en 2016 et 2017. Leur parrain, aujourd’hui décédé, était à la tête de ce trafic selon le parquet de Namur qui requiert 18 mois de prison. Le plus vieux des prévenus reconnaît avoir vendu « une fois ou deux. » Il ne consomme plus aujourd’hui mais est toujours sous traitement méthadone. Le second avoue avoir un jour livré 10euros d’héroïne à un client. Il purge actuellement une peine cumulée d’11 ans de prison, à la suite de sursis assortis à des précédentes peines qui sont tombés.

Vente de cannabis à des mineurs

A Ciney, un jeune homme né en 1991 a vendu du cannabis, entre le 15 février 2015 et le 15 février 2018 à des mineurs âgés de moins et de plus de 16 ans. Actuellement en dépression et sous un traitement médicamenteux lourd, il est en aveux mais n’a pu s’exprimer. « Il ne faut pas banaliser ces faits. On connaît l’impact de la consommation de cannabis sur la santé mentale des jeunes ainsi que les risques de désocialisation que ça peut avoir », dit le ministère public qui propose un sursis probatoire ou une peine de travail.



Des vols pour financer sa conso d'héroïne

Les stupéfiants peuvent également être à l'origine d'autres infractions. A Vresse-sur-Semois, un homme est poursuivi pour quatre vols dans des habitations. Il en reconnaît trois. Les objets volés sont toujours similaires : consoles de jeux, tablettes et autre multimédia. « Il revendait à chaque fois le tout au Cash Express de Charlevilles (France) », indique le parquet de Namur qui requiert 18 mois de prison. Ces vols, le prévenu les commettait pour se payer ses doses d'héroïne.