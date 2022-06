Dinant: revêtement arraché, rue de Bonsecours Namur Aurélie Moreau, M.M., Belga © EDA

Quelques dégâts sont à déplorer, à Dinant, à la suite des orages et des pluies de samedi et dimanche. Bouvignes a été légèrement touchée, tout comme le Pont d’Amour et la rue de Bonsecours.